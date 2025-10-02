Осенние клещи атакуют: эксперт объяснил, почему до первого снега они опаснее всего

С наступлением осени опасность, исходящая от клещей, ничуть не уменьшается, а их агрессивность, по мнению врачей, даже возрастает. Врач-терапевт Алексей Хухрев, эксперт телеканала «Доктор», сообщил «Комсомольской правде», что осенние клещи не менее опасны, чем летние.

Он отметил, что клещи проявляют активность на протяжении всего теплого времени года, вплоть до первых заморозков, и оптимальной температурой для них является диапазон от 8 до 18 градусов тепла.

Хухрев подчеркнул, что ближе к зиме клещи становятся более агрессивными, поскольку стремятся найти источник питания до наступления холодов, объясняя это тем, что если клещу не удастся укусить кого-либо хотя бы раз за лето, он не сможет пережить зиму.

Врач также рассказал о жизненном цикле клещей, который включает несколько стадий развития: от личинки до нимфы и взрослой особи. Личинки питаются кровью исключительно мелких животных, в то время как взрослые клещи нападают и на людей. Хухрев добавил, что в начале своего развития клещ является стерильным, а опасные патогены попадают в его организм только после укуса зараженного животного.

Ранее сообщалось, что врачи предупредили об опасности укусов насекомых осенью.