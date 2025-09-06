Врачи предупредили об опасности укусов насекомых осенью

Осенью многие насекомые сохраняют высокую активность и могут представлять серьезную опасность для здоровья человека. Об этом агентству « Прайм » рассказала дерматолог Зарема Омарова, совладелец сети клиник доктора Омарова. В этот период повышается риск укусов, которые способны вызвать аллергию, сильную боль и даже опасные инфекции.

По словам специалиста, укусы ос и шершней особенно болезненны. Жало шершня достигает шести миллиметров и может пробить кожу или тонкую ткань одежды. В их яде содержатся вещества, усиливающие боль и провоцирующие отек, тошноту и головокружение. При таких укусах врач советует принимать антигистаминные препараты, а при выраженной реакции обращаться к врачу.

Опасны и укусы пауков-ос, которые сопровождаются воспалением, повышением температуры и риском тяжелой аллергии. Осенью также активизируются клещи — переносчики энцефалита, боррелиоза, туляремии и других заболеваний. Симптомы могут проявляться не сразу, но без лечения есть риск тяжелых осложнений.

Кроме того, в этот период активизируются мухи-жигалки, способные переносить инфекции, а также оленьи кровососки, которых часто путают с клещами. Их укусы вызывают сильный зуд и аллергические реакции.

Врач рекомендует осенью использовать защитные средства и выбирать закрытую одежду при отдыхе на природе.

