Осенние работы проводят в питомниках Московской области

В подмосковных питомниках продолжают проводить осенние работы, они проходят на территории Дмитровского, Колоцкого, Куровского, Орешковского, Сергиево-Посадского и Ульянинского. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

«Идет подготовка к зиме. Проводятся обработка фунгицидами посевов 2021–2024 годов и внесение минеральных удобрений в черный пар», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Работы направлены на подавление развития грибков, поражающих подрастающих деревья, очистку поля от сорняков, накопление влаги, улучшение физических свойств почвы и усиление деятельности полезных микроорганизмов. Это позволит обеспечить оптимальные условия для посева и посадки, а также улучшить физические свойства почвы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.