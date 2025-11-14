Осенний иммунитет: топ-5 продуктов-защитников от нутрициолога

Сезон дождей и холодов требует от организма особой выносливости, и природа сама предлагает решения. Нутрициолог Галина Леонова назвала RuNews24.ru ключевые осенние продукты, которые работают как натуральная защита от стресса, вирусов и авитаминоза. Их сила — в высокой концентрации конкретных полезных веществ, действующих целенаправленно.

Тыква, главный символ осени, это гораздо больше, чем декор. По словам Леоновой, там высокое содержание витаминов А и С, что создает фундамент для крепкого иммунитета и здоровья кожи. Однако главное богатство этого яркого овоща — антиоксиданты, которые борются со свободными радикалами, что напрямую влияет на замедление процессов старения. Этот плод универсален: из него можно готовить супы-пюре, каши и даже полезные десерты, легко усваивающиеся организмом.

Свекла выступает природным очистителем и стимулятором, напомнила эксперт. Она является ценным источником железа для профилактики анемии и нитратов, улучшающих циркуляцию крови и поддерживающих сердечно-сосудистую систему. Клетчатка в ее составе эффективно помогает выводить токсины и налаживает пищеварение — достаточно добавить ее в салат или приготовить яркий свекольник.

Не стоит проходить мимо осенних яблок, которые сейчас находятся на пике сладости и пользы. Они содержат пектин, вид клетчатки, который нормализует работу кишечника, а их антиоксиданты защищают клетки от повреждений. Это идеальный перекус сам по себе или основа для домашней выпечки.

Груши, богатые витаминами С, К и клетчаткой, работают на улучшение метаболизма и укрепление костной ткани. Их сочная мякоть отлично дополняет как фруктовые салаты, так и мясные блюда.

Завершает этот осенний щит здоровья брокколи, получившая статус суперфуда. Высокие дозы витаминов С, К и А в ее составе укрепляют иммунную систему, а комплекс веществ активно способствует детоксикации организма. Для максимальной пользы эксперт рекомендует готовить брокколи на пару или добавлять в запеканки.

Включение этих пяти продуктов в ежедневный рацион — это не просто смена сезонного меню, а конкретная и эффективная стратегия по укреплению здоровья, повышению энергии и созданию надежного задела на предстоящую зиму.

Ранее сообщалось, что врач предупредила об опасности цитрусового фрукта кумквата.