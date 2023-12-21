Осенний призыв россиян в 2024 году пройдет по новым правилам

Военкоматы станут использовать единый реестр воинского учета и электронные повестки в октябре — декабре 2024 года. Согласно данным на сайте Кремля, МО РФ также поручено выбрать заместителя обороны и его штат, которые проконтролируют процесс по государственной информационной системе (ГИС) и реестру повесток.

Новые призывы распространяются на все регионы России, включая Тульскую область, пишет «ТУЛАСМИ».

Напомним, закон о создании реестра воинского учета был подписан президентом 14 апреля. В базу начнут заносить все сведения о призывниках, включая паспортные данные, ИНН, СНИЛС, информацию о семейном положении и образовании, работе, а также состоянии здоровья.

Новый закон позволит ставить и снимать с воинского учета, вносить актуальные данные и зачислять в запас. Россиянам не понадобится приходить в военкомат лично. Электронная повестка считается врученной с момента отправления: ее можно найти в личном кабинете на едином госресурсе.