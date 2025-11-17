Утопили с камнем на шее: живодеры жестоко расправились с любимцем детворы в Воскресенске

В Воскресенске Московской области произошло жестокое убийство собаки, всколыхнувшее местных жителей. REGIONS узнал подробности жуткой истории и выяснил у местного юриста Вячеслава Донченко, как могут наказать душегубов.

Неизвестные злоумышленники изловили дворового пса по кличке Ричи, жившего в поселке Хорлово, привязали к его шее камень и утопили в городском пруду. По словам местных жителей, пес отличался добрым и веселым нравом, его обожала местная детвора, и он не боялся людей, что, возможно, и позволило преступникам его легко приманить.

Информация об инциденте стала известна из сообщений в социальных сетях, после чего жители начали требовать справедливости. К поискам виновных уже приступили правоохранительные органы.

Как пояснил юрист Вячеслав Донченко, за жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель, злоумышленникам грозит уголовная ответственность по статье 245 УК РФ.

«Если будет доказано, что преступление совершила группа лиц, то за такое преступление дадут до 5 лет лишения свободы каждому», — отметил юрист.

Сейчас воскресенцы надеются, что преступники будут найдены и понесут заслуженное наказание.

