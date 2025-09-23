Осенняя хандра: почему 7% россиян уже «все бросили», а 15% не замечают снижения настроения?

При этом большая часть респондентов (59%) заявила об отсутствии каких-либо признаков сезонной меланхолии. Еще 22% участников исследования пока не ощущают ухудшения настроения, но опасаются его наступления с приходом зимних холодов.

Анализ симптомов, которые сопровождают осеннюю хандру, показал следующие результаты:

Более половины опрошенных (54%) сталкиваются с незначительным спадом энергии и энтузиазма, однако успешно преодолевают это состояние.

Почти треть респондентов (29%) тяжело переносят этот сезон, испытывая апатию, постоянную сонливость и проблемы с работоспособностью, которые иногда доходят до желания кардинально сменить род деятельности.

У 28% участников исследования осенью существенно снижается способность к концентрации.

Лишь 15% граждан сообщили, что их эмоциональный фон и продуктивность остаются стабильными независимо от времени года.

Что касается факторов, которые помогают сохранять мотивацию к работе в этот сложный период, здесь лидирует финансовая стабильность – этот пункт отметили 83% россиян. Далее следуют:

- Признание заслуг и оценка труда руководством (33%);

- Гибкий рабочий график, позволяющий совмещать профессиональные и личные задачи (32%);

- Достижение поставленных карьерных целей (23%);

- Сплоченный и дружный коллектив (21%);

- Участие в увлекательных проектах, требующих нестандартных решений (14%);

- Осознание значимости своего труда для компании и клиентов (13%).

При этом 7% опрошенных признались, что в пик осенней хандры ни один из перечисленных стимулов не способен заставить их с энтузиазмом приступить к работе.

Ранее сообщалось о том, что психолог Наумова предостерегла родителей от чрезмерной помощи детям с уроками.