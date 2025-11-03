«Осенняя Казанская» подскажет, ждать ли морозов или мягкой зимы по приметам 4 ноября

4 ноября православные верующие отмечают праздник в честь Казанской иконы Божией Матери, один из наиболее почитаемых осенних дней. Его также называют «Осенней Казанской» или «Бабьей заступницей». День традиционно связывают с благодарностью за урожай, семейным благополучием и наблюдением за погодой, чтобы предсказать зимние условия, сообщает 72.ru .

В этот день принято молиться перед иконой о здоровье, мире в семье и удаче, накрывать праздничный стол для близких, а также заключать браки или помириться с теми, с кем были ссоры.

Считается, что 4 ноября неблагоприятно начинать тяжелую работу, заниматься уборкой или отправляться в дальние поездки. Проводить день в одиночестве или с плохим настроением могло притягивать неудачи на весь год.

Среди примет о погоде: утренний туман предсказывает мягкую и теплую зиму, дождь указывает на скорое наступление зимних холодов, а ясный день — на похолодание.

