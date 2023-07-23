Осерчавший игрок избил шахматной доской судью и еще двух человек во время турнира в Петербурге

Как передает Shot, инцидент произошел в петербургском клубе «Петровская ладья». Один из участников турнира остался недоволен результатом игры и схватился за шахматную доску по примеру незабвенного Остапа Бендера из «Двенадцати стульев».

Однако, в отличии от героя произведения Ильфа и Петрова, который съездил шахматной доской по одному человеку, современник избил спортинвернарем сразу троих человек.

«Шахматный замес устроил неадекватный мужчина в Питере: избил шахматной доской троих человек во время турнира. Под раздачу разъяренного игрока попали главный судья, охранник и администратор клуба „Петровская ладья“» — приводится в публикации.

Итого замеса стали «разбита голова, оторванное ухо и посеченный нос у охранника». Остальным тоже хорошо досталось. Состояние потерпевших оценивается как тяжелое. Буйный шахматист задержан полицией и доставлен в отдел для разбирательства.