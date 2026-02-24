Ошибка миллионов врачей: названа скрытая причина частых походов в туалет

Врачи предупреждают: привычные проблемы с кишечником могут сигнализировать не о стрессе, а о серьезном бактериальном сбое, который часто остается без внимания. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на Daily Mail.

Профессор гастроэнтерологии Дэвид Сандерс в беседе с зарубежными СМИ обратил внимание на скрытую угрозу, провоцирующую нарушения работы желудочно-кишечного тракта. По словам специалиста, учащенные позывы к дефекации далеко не всегда являются следствием синдрома раздраженного кишечника, как принято считать во многих случаях.

Причиной дискомфорта может выступать дисбаланс микрофлоры в тонком отделе кишечника. Как пояснил медик, подобное состояние способно вызывать целый комплекс симптомов: помимо диареи и частого посещения уборной, пациенты жалуются на вздутие живота, спазматические боли, избыточное газообразование и ощущение неполного очищения кишечника.

Медицинский эксперт подчеркнул, что данное заболевание диагностируется реже, чем следовало бы. Симптоматика настолько схожа с проявлениями других расстройств пищеварительной системы, что врачи нередко начинают лечение, ориентируясь на общую клиническую картину. Пациенты зачастую списывают свое состояние на обычное вздутие или метеоризм, тогда как организм подает сигналы о более глубоком патологическом процессе.

Сандерс акцентировал внимание на том, что сочетание частого стула с такими проявлениями, как общая слабость, беспричинное снижение массы тела или резкое изменение привычного ритма дефекации, требует пристального внимания. Подобная картина может указывать на целый спектр заболеваний. Для постановки точного диагноза необходима дифференциальная диагностика. Лабораторные анализы и специализированные тесты позволяют отличить бактериальный дисбаланс от функциональных нарушений. Только после этого врач может подобрать адекватную схему терапии, направленную на устранение истинной причины недуга.