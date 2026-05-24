Ошибка ценой в жизнь: с каким известным недугом легко перепутать вирус Эбола

Инфекционист Элайджа Кииза предупредил, что симптомы смертельного вируса Эбола на первой стадии легко принять за малярию. Эксперт описал фазы развития опасной лихорадки. Об этом сообщил угандийский врач Элайджа Кииза в беседе с РИА Новости.

Опасность неверной диагностики опасного вируса

Клиническая картина тяжелого вирусного поражения организма при заражении лихорадкой Эбола имеет высокую степень сходства с проявлениями другого распространенного инфекционного заболевания. Как подробно рассказал угандийский медицинский специалист Элайджа Кииза в интервью информационному агентству РИА Новости, на начальных этапах развития патологии состояние инфицированного человека и базовые симптомы можно ошибочно принять за малярию. Врач, обладающий практическим опытом успешной терапии пациентов, пострадавших от штамма вируса Бундибугио, подчеркнул, что подобная диагностическая ошибка способна повлечь за собой трагические последствия для больного.

Специфика проявлений начальной стадии инфекции

Геморрагическая лихорадка Эбола относится к категории крайне опасных вирусных заболеваний, характеризующихся стремительным развитием и высоким уровнем летальности среди населения. Патологические признаки проявляются у человека внезапно и планомерно прогрессируют, разделяясь на 2 ключевых временных периода. Первичная фаза заболевания включает в себя следующие проявления:

Стремительный скачок температуры тела до экстремальных показателей в 38–40°C.

Острая мышечная слабость, сильное общее недомогание и чувство разбитости.

Интенсивные суставные, мышечные и головные боли.

Болевые ощущения при глотании, развитие ангины или язвенного фарингита.

Расстройства пищеварительной системы, тошнота, рвота и диарея.

Параллельно у инфицированного пациента кардинально меняется визуальный облик. Глазные яблоки глубоко западают, а мимика лица практически полностью утрачивает подвижность, превращаясь в статичную маску, которая внешне транслирует сильную тоску или агрессивное состояние.

Осложнения второй фазы и поражение центральной нервной системы

По прошествии 5–7 суток с момента манифестации болезни физическое состояние зараженного человека существенно ухудшается. В этот период активизируется вторая фаза, сопровождающаяся развитием новых, гораздо более тяжелых симптомов. У пациента фиксируются множественные высыпания на кожных покровах, выраженные боли в области грудной клетки и сильная одышка.

Начинают проявляться геморрагические маркеры: образуются обширные гематомы и синяки даже в местах незначительного механического давления на кожу, возникают множественные кровоизлияния на видимых слизистых оболочках ротовой полости, глаз, носа и репродуктивных органов. В местах проведения медицинских инъекций кровь не останавливается на протяжении длительного времени, а также фиксируются опасные внутренние кровотечения, приводящие к появлению крови в рвотных массах и стуле. Из-за общей интоксикации организма у беременных женщин могут происходить спонтанные выкидыши.

На финальных стадиях вирус провоцирует глубокие органические поражения центральной нервной системы. У заболевших людей наблюдается сильная спутанность сознания, состояние оглушенности, немотивированная раздражительность, вспышки агрессии и полная дезориентация в пространстве и времени. В критических ситуациях и при отсутствии экстренной помощи прогрессирование болезни неизбежно приводит к состоянию глубокой комы.