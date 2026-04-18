Ошибка ценою в здоровье: почему опасно пить эспрессо без стакана чистой воды

Привычка запивать кофе водой обросла множеством мифов. Самый популярный из них — необходимость «очистить рецепторы» для дегустации. Однако профессиональный кофейный консультант из Италии Андрей Година утверждает, что корни этой традиции лежат не в гастрономии, а в физиологии. Об этом рассказал РИА Новост и профессиональный консультант и дегустатор кофе из Италии Андрей Година.

Кофеин и почечный фильтр

По словам эксперта, стакан воды к эспрессо — это прежде всего забота о почках, а не о вкусе. Кофеин обладает выраженным мочегонным эффектом, который заставляет почки работать интенсивнее. Поскольку классическая порция эспрессо содержит крайне мало жидкости, организм может столкнуться с дефицитом влаги в момент стимуляции почечной активности.

«Когда вы пьете эспрессо, вы потребляете минимум воды, но кофеин уже начал действовать. Выпейте стакан чистой воды заранее, чтобы обеспечить органы ресурсом, и только потом принимайте кофеин», — рекомендует Година.

Почему воду дают «после» в плохих заведениях

Дегустатор обратил внимание на важный нюанс: если в кофейне настоятельно предлагают запить кофе уже после его употребления, это может быть тревожным сигналом. В низкокачественных заведениях воду подают «вдогонку», чтобы гость мог поскорее смыть неприятное, горелое или излишне горькое послевкусие плохо приготовленного напитка. Настоящий эспрессо — это сложный химический коктейль с интенсивным вкусом, который не требует «смывания», если он приготовлен правильно.

Миф о рецепторах

Андрей Година также скептически относится к идее очистки рецепторов ради аромата. По его мнению, вкус эспрессо настолько насыщенный, что остатки пищи во рту (если это не что-то экстремальное, вроде сырого лука) практически не способны его перебить. Традиция пить воду — это прежде всего вопрос водного баланса и культуры здорового потребления кофе, зародившаяся в Италии.