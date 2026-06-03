Ошибка в квитанции ЖКУ: как вернуть переплату и добиться перерасчета

Каждый месяц россияне оплачивают квитанции ЖКУ, часто не вчитываясь в строки. Но в счетах бывают ошибки, а перерасчет положен по закону. Налоговый юрист Татьяна Вахрамян в беседе с интернет-изданием «Ямал-Медиа» объяснила, когда можно требовать пересмотра начислений и куда обращаться, если УК молчит.

Основания для перерасчета закреплены в Постановлении Правительства № 354. Главное условие — наличие счетчиков. Исключение — когда прибор учета невозможно установить по техническим причинам.

Добиться пересмотра начислений можно в нескольких случаях. Первый — временное отсутствие жильца более пяти дней подряд (пересчитывают холодную и горячую воду, водоотведение). Второй — некачественные услуги или перерывы сверх нормы: например, из крана течет еле теплая вода вместо горячей. Третий — техническая ошибка в расчетах: неверный тариф, ошибочная площадь, двойное списание.

Важное ограничение: перерасчет за отопление, электроэнергию, газ и общедомовые нужды при временном отсутствии не производится.

Для получения перерасчета нужно обратиться в управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию. Заявление подается в двух экземплярах, один с отметкой о приеме остается у заявителя. Срок рассмотрения — пять рабочих дней.

Если УК игнорирует или отказывает, следующий шаг — жалоба в Государственную жилищную инспекцию (через «Госуслуги»), Роспотребнадзор или прокуратуру. Крайняя инстанция — суд, срок исковой давности составляет три года.

Для перерасчета понадобятся паспорт, квитанции за спорный период и документы на квартиру. В случае отсутствия — билеты, командировочное удостоверение, чеки из гостиницы. При некачественных услугах — акт, составленный с представителем УК или двумя соседями.

Штраф для УК за ошибку в расчете платы за содержание жилья составляет 50% от суммы превышения и засчитывается в будущие платежи или возвращается потребителю. За ошибки в коммунальных услугах можно требовать неустойку 3% за каждый день просрочки или проценты за пользование чужими деньгами. Юрист советует не ждать три года: если переплата возникла в 2023 году, срок давности истекает уже в 2026-м.