Ошибки эксплуатации: эксперты назвали главные причины поломки батарей техники

Неправильная эксплуатация литийионных батарей в беспроводных пылесосах, электроинструментах и садовой технике приводит к их преждевременной деградации и выходу из строя. Специалисты профильного издания MakeUseOf перечислили главные ошибки владельцев, среди которых зарядка сразу после использования и хранение аккумуляторов в разряженном состоянии. В материале сетевого издания «Главный Региональный» приводятся ключевые рекомендации по температурному режиму, условиям хранения и подбору совместимых элементов питания для домашней техники. Об этом сообщает MakeUseOf.

Литийионные аккумуляторы, используемые в современной бытовой и садовой технике, крайне чувствительны к температурным нагрузкам и режимам зарядки. Одной из наиболее распространенных ошибок пользователей эксперты называют подключение батареи к электросети сразу после завершения интенсивной работы. Поскольку во время эксплуатации элементы питания сильно нагреваются, их зарядка в горячем состоянии резко ускоряет химическую деградацию. Специалисты настоятельно рекомендуют давать устройствам остыть в течение 30 минут перед подзарядкой.

Не менее опасным фактором является длительное хранение техники с полностью разряженным аккумулятором. Даже в выключенном состоянии батареи подвержены естественному саморазряду, что при глубокой разрядке может привести к блокировке контроллера и невозможности дальнейшего использования устройства. Кроме того, серьезный вред аккумуляторам наносят резкие перепады температур и высокая влажность. Эксперты отдельным образом предостерегают от привычки оставлять инструмент и аккумуляторы в салоне или багажнике автомобиля, где зимой они подвергаются промерзанию, а летом — критическому перегреву.

При выборе сменных или дополнительных аккумуляторов специалисты призывают не ограничиваться лишь совпадением физических разъемов. Для корректной и безопасной работы техники необходимо тщательно сверять спецификации в инструкции, соблюдая требования производителя по току зарядки, допустимому диапазону напряжений и эксплуатационным условиям. Соблюдение этих базовых правил позволяет существенно продлить ресурс батарей и избежать незапланированных трат на покупку новых комплектующих.