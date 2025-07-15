Ошибки проектирования вскрылись в Москве после тропического ливня

Москва столкнулась с подтоплениями после мощного ливня 15 июля — в отдельных районах за два часа выпала месячная норма осадков. Председатель фонда «Московский центр урбанистики» Алексей Расходчиков в разговоре с интернет-изданием «Ямал-Медиа» указал на системные ошибки, которые совершили еще в прошлом при проектировании города.

По мнению эксперта, причина подтоплений кроется не только в аномальных дождях, но и в градостроительных ошибках прошлых лет. Дело в том, что в 90-е многие проекты, включая реконструкцию Мясницкой улицы, делались без учета необходимости нормальной ливневой канализации. Эти недочеты сейчас обернулись затопленными улицами, паркингами и станциями метро.

«Если говорить о том, что делали неправильно, — у нас, к сожалению, особенно в 90-е, нередки были проекты, когда игнорировалась необходимость правильной ливневки», — отметил Расходчиков в беседе с «Ямал-Медиа».

Еще один ключевой фактор — исчезновение естественных водоемов. На месте современной Москвы когда-то протекало около 1000 малых рек и ручьев, которые помогали отводить воду, а теперь ливневым стокам некуда деваться.

Напомним, что метеорологи прогнозируют 16 июля в Москве новые дожди и грозы.

Ранее сообщалось, что мощные ливни в Москве стали рекордными для столицы.