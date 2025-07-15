Мощные ливни в Москве стали рекордными для столицы

Автоматические станции зафиксировали аномальные осадки в Москве. В беседе с RT ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала , какая часть столицы подтоплена больше всего.

Северные районы Москвы 15 июля больше всего страдают от ливня. Там столкнулись с аномально сильными осадками — автоматические метеостанции зафиксировали до 30 мм дождя всего за один час.

«Интенсивность осадков за последний час была везде разная. Потому что некоторые станции показали, что за час, к 13:00, местами выпало чуть ли не 30 мм осадков. Но это автоматические станции, которые требуют уточнений и подтверждений», — пояснила синоптик.

По словам Поздняковой, некоторые районы Москвы буйство стихии обошло стороной и таких жестких осадков не было.

Прогноз на ближайшие дни остается тревожным. Как рассказал RT синоптик Александр Ильин, до конца недели москвичам следует ожидать ежедневных грозовых дождей.

Ранее сообщалось про прогноз погоды в Москве и Подмосковье на неделю с 15 по 18 июля.