Ошибся на кошку: в Малайзии мужчина принял укус ядовитой змеи за царапину и едва не погиб

Житель Малайзии оказался на грани жизни и смерти после несчастного случая на обувной полке. Как сообщает издание Mothership, мужчина не заметил нападения скрывавшейся в вещах ядовитой змеи, списав резкую боль на кошачью царапину. Пострадавшего спасло только экстренное вмешательство врачей государственной больницы, когда его рука уже начала чернеть от некроза, пишет Газета.ру.

Происшествие на обувной полке

Малазиец приехал в дом к своему приятелю с бытовой целью — забрать личные вещи. Мужчина начал искать нужное на обувной полке, как вдруг почувствовал внезапную резкую боль в районе тыльной стороны ладони. Извлекши руку из шкафа, он обнаружил на коже лишь незначительный, чуть заметный красноватый след. Пострадавший не стал придавать инциденту значения, решив, что его случайно оцарапала домашняя кошка друга. Он спокойно завершил сборы и отправился домой на мотоцикле.

Стремительное ухудшение состояния по дороге домой

Действие змеиного яда начало проявляться прямо во время поездки на байке. По дороге у мужчины резко ухудшилось самочувствие:

развился сильный болевой синдром в конечности;

пострадавшая рука начала стремительно опухать;

возникли серьезные проблемы с дыханием и глотанием.

Дома супруга малазийца оперативно оценила опасность и отвезла его в ближайшую частную клинику. Однако коммерческое медицинское учреждение оказалось не готово к работе со специфическими змеиными токсинами — тамошние врачи не смогли оказать пациенту квалифицированную помощь, потеряв драгоценное время.

Борьба за жизнь в государственной больнице

Из частной клиники мужчину экстренно перенаправили в государственную больницу. К моменту госпитализации в профильный стационар яд успел вызвать глубокое токсическое поражение тканей, и кисть укушенной руки уже начала чернеть.

Медицинскому персоналу удалось своевременно ввести необходимый антидот и стабилизировать критическое состояние пациента, буквально вырвав его из лап смерти. Сейчас малазиец находится в палате под круглосуточным наблюдением врачей, которые борются за сохранение функций его руки.