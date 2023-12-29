Оскандалившаяся Ивлеева почти погасила миллионные долги перед налоговой

Налоговая проверила Анастасию Ивлееву на схему дробления бизнеса, по которой она могла не оплатить 137 млн рублей налогов. Когда подозрения подтвердились, блогеру пришлось платить по счетам. Как сообщает KP.RU, блондинка смогла вернуть почти все, что должна государству.

«У Насти еще есть время погасить весь долг, до 31 декабря это можно сделать», — отметили в ФНС журналистам.

Уточняется, что Ивлеева должна погасить остаток: 58 тысяч рублей. По сравнению с прежней цифрой, эту можно назвать мизерной.

Отметим, что после развратной вечеринки в московском клубе Ивлеевой грозило пять лет тюрьмы за неуплату налогов. Такие долги она накопила с 2020 по 2022 год работы.

Ранее сообщалось о списке звезд, которые не пошли на вечеринку Ивлеевой и спасли свою карьеру.