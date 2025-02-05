Оскандалившегося из-за жены Канье Уэста хотели позвать выступать в Россию

Скандал на красной дорожке премии Грэмми вызвал хайп, обсуждения и фурор в мире американскоо шоу-бизнеса. Все из-за того, что супруга исполнителя вышла в прозрачном платье без белья. Артист лишился контракта на $20 млн на выступления в Токио. Евгений Финкельштейн увидел в этом возможность заманить рэпера в Россию.

«Проблема, что это не просто так – есть слоты, и вы пытаетесь куда-то попасть. Это достаточно длительный процесс для такого большого артиста. Честно говоря, это не очень большой срок в четыре месяца для проведения концерта», – сказал Финкельштейн.

Собеседник отметил, что еще посмотрит, что можно сделать с концертами Уэста и как их организовать в России. Пока неизвестно, получится ли это реализовать в жизнь.

Ранее сообщалось про топ самых скандальных выходов в свет супруги Канье Уэста.