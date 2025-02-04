Бьянка Цензори пришла голая на «Грэмми»: топ самых скандальных выходов в свет супруги Канье Уэста

Канье Уэст и его жена Бьянка Цензори часто становятся темой обсуждений не только благодаря своей музыке и бизнес-проектам, но и из-за их ярких и порой скандальных выходов в свет. Некоторые мероприятия и образы пары привлекли внимание общественности своей необычностью и провокационностью.

На этот раз пара вновь шокировала общественность, но уже на премии «Грэмми», на которую Бьянка пришла практически голой. Сначала супруга Канье появилась в шубе, но потом сняла ее и продемонстрировала обществу полностью прозрачное короткое платье. Теперь Цензори может грозить уголовная ответственность за умышленное публичное обнажение, которое считается правонарушением в Калифорнии.

Какие еще выходы пары в свет признаны самыми скандальными — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Дебют и провокации в Лос-Анджелесе

Первым запоминающимся выходом стало их дебютное появление вместе после объявления о свадьбе. Бьянка Цензори выбрала для этого события откровенное платье, которое в сочетании с эксцентричными аксессуарами и макияжем вызывало восторг и критику одновременно. Однако образ все же вызвал бурную реакцию и шокировал общество.

Следующим значимым моментом стал выход пары на мероприятие в Лос-Анджелесе, где Канье пришел в уличной одежде, а Бьянка — в платье, на котором были написаны провокационные лозунги и цитаты. Это снова вызвало бурное обсуждение в прессе, так как многие посчитали, что таким образом они пытаются привлечь внимание к важным социальным вопросам, в то время как другие заметили, что это просто способ создать хайп вокруг своей личности.

Фото: [ соцсети ]

Показ моды в Париже

Еще одним эпизодом, который стал предметом обсуждения, был выход пары на показ моды в Париже. Там Канье и Бьянка появились в нарядах, которые также выглядели крайне вызывающе. Бьянка выбрала обтягивающее платье с высоким разрезом, в то время как Канье добавил к своему образу массивные ботинки и необычные аксессуары. Эта выходка, естественно, привлекла внимание не только модных критиков, но и прессы.

Ранее стало известно, сможет ли Прохор Шаляпин обрести настоящую любовь.