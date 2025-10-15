Оскандалившийся Киркоров оказался втянут в серию судебных разбирательств

Филипп Киркоров оказался в центре сразу трех судебных разбирательств, каждое из которых грозит существенными финансовыми и репутационными потерями. Подробности об этом выяснило издание REGIONS.

Наиболее серьезный конфликт разгорелся вокруг земельного участка площадью более 4 тыс. кв. м на берегу Москвы-реки, который саратовский предприниматель Глеб Рыськов требует изъять у певца через Красногорский суд. Последний принял иск к рассмотрению.

Как оказалось, основанием иска стали нарушения при приватизации еще в 2003 году, причем бизнесмен настаивает на демонтаже всех построек, включая теннисный корт. Ситуация усугубляется тем, что артист продолжает выплачивать двадцатилетнюю ипотеку за этот объект, легитимность которого теперь поставлена под сомнение.

Параллельно развивается дело о конфликте с охранником Александром Коротким, который требует компенсации за травмы, полученные при падении со сцены после толчка от Киркорова во время концерта Ани Лорак. Инцидент зафиксирован камерами наблюдения, но представитель артиста Артем Кияшко утверждает о попытках урегулировать вопрос, тогда как истец отрицает любые переговоры.

Сам Киркоров также не прочь указать на свои права в рамках суда. Недавно он подал иск на 10,9 млн рублей к петербургскому предпринимателю Георгию Барановскому за некачественную мраморную отделку апартаментов в Филипповском переулке. По оценке эксперта, мастер может также подать встречный иск и при этом получить солидную компенсацию.