Филиппа Киркорова могут засудить ответным иском на 11 млн рублей

Филипп Киркоров и петербургский каменщик Георгий Барановский оказались в центре судебного спора на сумму почти 11 млн рублей, где ключевую роль сыграет строительная экспертиза. В беседе с aif.ru эксперт по внутренней отделке помещений Алексей Орехов оценил ситуацию и объяснил, какие права сторон могут учесть в споре.

Артист требует компенсации за некачественную отделку пентхауса, в то время как подрядчик готов подать встречный иск, утверждая, что работы были выполнены в полном соответствии с техническим заданием. Согласно позиции мастера, все дефекты возникли уже после завершения его работы вследствие действий других бригад или нарушения правил эксплуатации помещений.

Эксперт Орехов пояснил, что в подобных спорах решающее значение имеет документальное сопровождение этапов работ. Если акт приемки был подписан без замечаний, заказчик может оспаривать только скрытые дефекты, подтвержденные независимой экспертизой. Специалисты проверят соответствие выполненных работ строительным нормативам: ровность основания, соблюдение температурно-влажностного режима, качество используемых материалов и технологию укладки.

«В случае когда экспертиза подтвердит надлежащее качество работ, а дефекты возникли после вмешательства других бригад или из-за условий эксплуатации, заказчик, напротив, рискует возмещать расходы мастеру и оплачивать выполненный объем. Такой исход возможен и при установлении того, что работы были приняты без замечаний, а претензии появились позднее», – заключил Орехов.

Таким образом, Киркорову могут подать встречный иск и затребовать компенсацию, предположительно, на ту же сумму в 11 млн рублей. Однако последнее слово здесь останется за судом.

