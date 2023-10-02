«Осколки летят, а в икону не попадают»: боец рассказал, что на СВО заставило его уверовать

На фронте происходит так много событий, многие из которых нельзя назвать просто совпадениями, что поневоле солдаты начинают верить в высшие материи. Боец с позывным Тертый вспомнил момент, когда уверовал в бога.

В тот день российские солдаты попали под обстрел в одном из населенных пунктов. Они сидели в опустевшем доме, когда их вычислили украинцы.

«Нас начали крыть минометами калибром 120. Мощно били: осколки летели в окно, пробивали двери и стены, а мы в угол забились, чтобы нас не зацепило. И тут мы заметили на стене образ Богоматери — осколки летят прямо рядом с ним, а в икону не попадают. Кто-то сказал: «Может, побежим до подвала?», но туда было далеко бежать по коридорам, да и по пути могло задеть», — вспомнил про ту дилемму боец СВО.

Тогда старший из всех боец, которому было около 45 лет, сказал остальным: «Нет, никуда мы не пойдем. Сосредоточьте все внимание на Божьей Матери, не отвлекайтесь и молитесь, как умеете». Так сослуживцы и поступили.

«Мы сидели, молились. Я не был религиозным, но какие-то слова от себя подбирал, потому что было страшно: обстрел продолжался, и дома вокруг горели и взрывались. Снаружи взорвались наши машины, в которых лежал боекомплект, но мы были целы и невредимы», — отметил Тертый.

Все понимали, что украинцы запеленговали позицию, и обработка более серьезными орудиями была лишь вопросом времени, продолжил солдат. Когда обстрел стих, решили срочно менять дислокацию.

«Мы сняли образ со стены и вышли из комнаты, и туда тут же прилетел снаряд. К счастью, всем удалось выйти без ранений. С тех пор я уверовал», — поделился Тертый в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

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