«Осколок прошил его тело насквозь»: мать раскрыла, как раненый в сердце боец боролся за жизнь

Наталья Петрова хорошо помнит день, когда сын сказал ей, что едет сражаться на Украину. Весь белый свет рухнул: «Нет, нет, только не это! Украина, «ленточка», передовая, он же разведчик» — крутились в голове матери мысли.

Слезы, растерянность, чувство безысходности — так описывает свое состояние женщина. А сын, Юрий Слободин, утешал и говорил: «Мама, не переживай, у нас там под Харьковом все схвачено, там наши ребята, мы справимся, все будет хорошо. Только ты не волнуйся, пожалуйста. Я тебе буду по возможности звонить. Если не буду выходить на связь неделю, то это нормально».

Выхода не было, Наталья тешила себя надеждой, молилась.

«Жила от звонка до звонка, не выпускала телефон из рук ни на секунду. Редкие звонки с передовой ненадолго успокаивали мою материнскую душу, а еще успокаивала меня вера в лучшее. Верила и надеялась», — вспоминает Петрова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

А утром 16 октября 2022 года, как сообщили боевые товарищи Юры, шел бой под Херсоном. Слободин был на передовой. Со слов его командира, он погиб как герой. Разведчик всегда был на первой линии соприкосновения с врагом и никогда оттуда не выходил.

«Осколок от разорвавшегося танкового или минометного снаряда прошил его тело насквозь в области сердца, зашел под лямку бронежилета со спины. Юра еще смог поставить себе «обезбол» и сам добраться до медиков. Он двигался дальше, старался выжить, чтобы и впредь оберегать нас, мирных граждан, чтобы люди спокойно спали и радовались жизни», — вздыхает женщина.

А потом была эвакуация с поля боя. Сердце солдата еще билось, но после бесконечных попыток медиков Бог распорядился иначе. Никакая помощь не смогла вернуть его к жизни. Как говорят его боевые товарищи, Юрия долго «качали», но не смогли довезти до госпиталя. Он скончался от потери крови.

«Я точно знаю, что в последние минуты своей жизни он думал о нас, о родных, он думал обо мне, его матери. Сын знал, что обрекает меня на вечные страдания и муки невосполнимой потери, но сделать уже ничего не мог. В конце каждого телефонного разговора он говорил: «I'll be back» (в переводе — «Я вернусь»). К сожалению, не вернулся», — сокрушается мама солдата.

Ранее мы рассказывали, каким был Юрий Слободин и почему решил стать военным.