Осколок стекла вместо аргументов: подробности жуткой драмы между сестрами в Челябинской области

В городе Коркино сотрудники правоохранительных органов завершили расследование дела в отношении местной жительницы. Бытовой конфликт между родственницами привел к серьезным травмам и необратимым эстетическим последствиям. Об этом сообщает Агентство новостей «Доступ» со ссылкой на правоохранительные органы.

Конфликт во время застолья привел к трагедии

В Коркино завершились следственные действия по уголовному делу, фигуранткой которого стала 38-летняя гражданка. По информации правоохранительных органов, причиной инцидента послужила внезапная ссора между близкими родственницами, вспыхнувшая в процессе совместного употребления алкогольных напитков. В разгар словесной перепалки обвиняемая потеряла контроль над поведением и применила насилие.

Злоумышленница подобрала острый стеклянный обломок и нанесла им целенаправленный удар в область органов зрения своей родственницы. Агрессивные действия привели к глубоким повреждениям век. Профильные специалисты медицинской экспертизы констатировали, что нанесенные ранения повлекли за собой неизгладимое обезображивание внешности потерпевшей, исправить которое естественным путем невозможно.

Судебное разбирательство и похожие инциденты

Следователи квалифицировали действия нападавшей как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека. К настоящему моменту доказательная база полностью сформирована, а материалы дела со всеми обвинительными заключениями официально переданы на рассмотрение в судебные инстанции для вынесения окончательного приговора.

Подобные агрессивные споры между родственниками фиксируются и в других частях страны. К примеру, в Вологодской области бытовой конфликт из-за прав на недвижимое имущество едва не закончился трагически, когда местный житель стал угрожать родственнице топором, требуя переоформить документы на загородный дом. После категорического отказа женщины мужчина пообещал лишить ее конечностей, изрубил кухонную мебель и покинул место происшествия до приезда полиции.