Запрещенная в России Лобода скупает недвижимость за границей

Уроженке Украины Светлане Лободе закрыли въезд в Россию на 50 лет. С тех пор она покупает жилье за рубежом, а сама находится в Риге, пишет издание «Утро.ру» .

Светлана Лобода считает себя певицей №1 в России, хотя ей запретили там находиться и выступать. Певица встала на сторону Украины, а вскоре поспешила продать особняк в Новой Риге. Из примечательного там была бильярдная комната, бани и джакузи, библиотека и множество спален. За такую роскошь Лобода просила 650 миллионов, без учета в стоимости пруда и сада.

Вскоре исполнительница приобрела жилье в старой Риге, а заодно и в курортной Юрмале.

«В последнее время я живу в Риге. Я уже свыклась с этим городом, уже как-то срослась, потому что мне важно ощущать себя гармонично в том городе, в котором я нахожусь. Здесь довольно приятные люди и довольно вкусная еда, что для меня тоже важно…», – рассказывала певица.

При этом недвижимость в Латвии не единственная. По некоторым данным, у Лободы есть шикарные апартаменты в столице Украины, ОАЭ и на Кипре. В последней звезды любят покупать недвижимость. Например, аналогично поступила Алла Пугачева с супругом-иноагентом.

Ранее сообщалось, что бывший продюсер Лободы посмеялась над попыткой Анны Асти копировать певицу.