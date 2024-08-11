Оскорбивший в Юрмале иноагента Галкина* блогер рассказал, кто следующий в его списке

Российский блогер Максим Винклер признался в разговоре с телеканалом RT, что его толкнула прилететь в Юрмалу и пойти на концерт к иностранному агенту Максиму Галкину*. Как подчеркнул мужчина, памятуя, как поносит супруг Аллы Пугачевой Россию, свою родину, ему очень хотелось высказать все Галкину* в лицо, что он о нем думает.

Напомним, накануне в сети появилось видео, на котором российский блогер Максим Винклер в Юрмале на концерте матерно обозвал выступавшего в этот момент на сцене беглого юмориста Максима Галкина*. После чего он разложил на сцене гвоздики в четном порядке, как на кладбище.

По словам Винклера, ему очень хотелось высказаться в адрес шоумена жестче, но ему не позволило это сделать воспитание.

«После того, как я разложил цветы, я сам направился к выходу, охрана, конечно, помогла немного и проводила меня. Могу сказать, что [иноагент] Смольянинов** и Галкин* — не последние. Я любого достану, кто открывает рот на Россию», — предупредил собеседник журналистов.

** - Росфинмониторинг в мае 2023 года за ряд провокационных высказываний сбежавшего из РФ после начала СВО актера Артура Смольянинова в перечень террористов и экстремистов

* - включен Минюстом России в реестр иноагентов