В Одинцово взяли на контроль установление обстоятельств нападения собаки на младенца
Фото: [Прокуратура Московской области]
Одинцовская городская прокуратура проконтролирует установление обстоятельств нападения собаки на двухмесячного младенца, которое произошло днем 26 октября 2025 года во дворе частного дома в поселке Трехгорка. Об этом сообщает прокуратура Московской области.
По данным ведомства, в тот день домашняя собака породы аляскинский маламут опрокинула коляску со спящим младенцем, после чего набросилась и покусала его. Ребенок скончался на месте происшествия от полученных телесных повреждений.
Городская прокуратура также взяла под контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
