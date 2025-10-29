В Одинцово взяли на контроль установление обстоятельств нападения собаки на младенца

Одинцовская городская прокуратура проконтролирует установление обстоятельств нападения собаки на двухмесячного младенца, которое произошло днем 26 октября 2025 года во дворе частного дома в поселке Трехгорка. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, в тот день домашняя собака породы аляскинский маламут опрокинула коляску со спящим младенцем, после чего набросилась и покусала его. Ребенок скончался на месте происшествия от полученных телесных повреждений.

Городская прокуратура также взяла под контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

