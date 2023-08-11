Оскорблявшую детей из Шебекино вожатую лагеря в Крыму отстранили от работы

Поведение работницы детского лагеря «Мультфильмы» в Крыму признали неподобающим, вожатая больше не работает с детьми, проинформировал министр образования Белгородской области Андрей Милехин.

Ранее в сети появилось видео, записанные самой вожатой детского лагеря. На нем она всячески третирует приехавших на отдых в Крым детей и пострадавшего от украинских обстрелов города Шебекино Белгородской области, отпуская в их сторону оскорбительные высказывания. «Мерзкие русские дети. Я их ненавижу», - говорит вожатая.

Позднее работница детского лагеря записала другое видео, на котором публично извинилаь за свое поведение. Девушка сослалась на нервный срыв от рабочих перегрузок, пояснив, что ее поведение не несло в себе стремление оскорбить или унизить детей.

«По ситуации в лагере "Мультфильм" в Крыму. Вожатую, оскорблявшую детей из Шебекино, днём уже отстранили от работы. В настоящее время компетентные органы уже проводят расследование», - написал Милехин в своем аккаунте в соцсетях.

В настоящее время с детьми работают психологи и медики из крымского лагеря «Бригантина Белогорья», отметил глава белгородского Минобразования. Он добавил, что все подвергшиеся оскорбления вожатой шебекинские дети переведены в указанный данский лагерь.