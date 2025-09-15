Осквернение мечети в Краснодарском крае попало на видео

В Краснодарском неизвестный мужчина принес свиную голову к мечети в ауле Козет и насадил ее на ограду религиозного сооружения. Видео происшествия опубликовал телеграм-канал KrasnodarMedia.

На кадрах видно, как злоумышленник совершает кощунственные действия — насаживает свиную голову на ограждение, после чего фотографирует ее и уходит с места происшествия.

Духовное управление мусульман Адыгеи и Краснодарского края официально прокомментировало случившееся, назвав действия неизвестного провокацией, направленной на разжигание межрелигиозной розни и оскорбление чувств верующих.

Этот инцидент произошел на фоне другого скандального инцидента в Дагестане, где девушка оголилась возле мечети. Несмотря на замечания прохожих, она продолжила вести себя неподобающим образом.

