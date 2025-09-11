В России появился первый халяльный компьютерный клуб для геймеров
В России начал свою работу компьютерный клуб, соответствующий нормам ислама. Об этом стало известно из телеграм-канала Mash Gor.
Каждый компьютер оснащен специальным программным обеспечением, блокирующим нецензурную лексику, а также таймером, оповещающим о времени совершения намаза. В самом клубе установлена акустическая система, транслирующая призыв к молитве (азан) в установленное время. Для посетителей также организована исламская викторина.
Представители клуба пояснили, что целью создания подобного заведения является поддержание традиционных ценностей в компьютерных клубах республики. Они подчеркнули важность создания комфортной и безопасной среды для времяпрепровождения молодежи в Дагестане.
Кроме того, было отмечено, что по пятницам клуб будет закрыт с 9 утра до часу дня. Данное ограничение, по их словам, введено для того, чтобы посетители не пропускали пятничную молитву (рузман).
