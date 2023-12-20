Осквернивший в центре Киева ханукию мужчина объяснил свой поступок нежеланием отдавать страну евреям

Ранее житель Киевской области справил малую нужду на горящие свечи, установленные в ханукии. Данный восьмисвечник, имеющий религиозное значение для евреев, установлен в самом центре Киева. Он считается самым крупным в Европе. Этот акт осквернения он записал на видео, которое в дальнейшем выложил в соцсети.

«Наша земля — это украинская земля. Казаки, а не какие-то евреи будут заселять нашу землю. Наши парни гибнут за что? За то, что евреи будут заселять?» - так он объяснил свой поступок.

Его слова привела «Lenta.ru». За данный акт вандализма украинец был задержан полицией, в его отношении уже возбуждено уголовное дело.