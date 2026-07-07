Ослеп за ночь, но альбом записал: как австралийский музыкант работал, почти не видя лиц

Австралийский музыкант Дэрил Бакли рассказал The Guardian , как записывал альбом практически вслепую. За несколько часов до студийной сессии у него лопнула роговица правого глаза. Ранее артисту диагностировали кератоконус — заболевание, при котором роговица истончается и выпячивается. Из-за него уже пострадал левый глаз, что привело к потере периферического зрения.

По словам Бакли, он проснулся среди ночи от сильной боли и обнаружил, что зрение затуманено. Выяснилось, что во сне у него разорвалась роговица. Несмотря на это, запись альбома музыкант отменять не стал, хотя почти не различал лиц коллег. После разрыва роговица не восстановилась, передвигаться и выступать стало заметно сложнее, но Бакли признался, что постепенно адаптируется к переменам и старается жить привычной жизнью.