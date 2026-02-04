Значительное число жителей России регулярно переплачивает за жилищно-коммунальные услуги, совершая типовые ошибки, связанные с невнимательностью и незнанием своих прав. Об этом в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» сообщила финансовый эксперт Татьяна Волкова.

По ее словам, ключевой проблемой является отказ от установки или эксплуатации индивидуальных приборов учета воды и электричества. Оплата по усредненным нормативам, как правило, в разы превышает реальное потребление. «Установка счетчиков — это первый и самый эффективный шаг к экономии, который может сохранить семейному бюджету десятки тысяч рублей ежегодно», — подчеркнула Волкова.

Второй распространенной ошибкой эксперт назвала игнорирование права на государственные субсидии по оплате ЖКХ, положенные многим категориям граждан при превышении определенной доли расходов на коммуналку в общем доходе семьи.

Также Волкова обратила внимание на «тихих пожирателей бюджета» — непроверенные строки в квитанциях и подписки на неиспользуемые услуги, вроде дополнительных каналов телевидения или сервисов домашнего интернета. Регулярная сверка платежных документов и отказ от ненужных опций, по мнению эксперта, способны ежемесячно возвращать в кошелек потребителя ощутимую сумму.

Ранее сообщалось, что аналитик связал «файлы Эпштейна» с риском вторжения США в Канаду.