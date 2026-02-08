Осложнения при оспе обезьян: что нужно знать пациентам

Заражение оспой обезьян у человека может приводить к серьезным последствиям для здоровья, включая тяжелую пневмонию и воспаление головного мозга, сообщила РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент департамента фундаментальной медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета Галина Компанец.

По словам эксперта, тяжесть болезни во многом зависит от состояния иммунной системы пациента. Вакцинация против оспы обезьян в настоящее время не проводится, а лечение инфекции является достаточно сложным. При тяжелых формах заболевания применяются противовирусные препараты широкого спектра действия.

Компанец отметила, что инфекция может сопровождаться тяжелыми осложнениями, включая летальные исходы, особенно у людей с ослабленным иммунитетом. Эксперт подчеркнула, что риск серьезных последствий делает своевременное обращение к врачу критически важным для предотвращения тяжелого течения болезни.

Таким образом, медицинское сообщество акцентирует внимание на необходимости внимательного наблюдения за симптомами и соблюдения мер предосторожности при контакте с потенциально зараженными лицами или животными.

