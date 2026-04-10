Утка надела шапку: жители Балашихи озадачились из-за модного селезня на Пехорке

Жительница подмосковного города заметила на реке Пехорке необычную утку с «меховой шапкой» на голове. Специалист по редким животным дал научный комментарий этому явлению. Об этом пишет REGIONS .

Неожиданная находка на городском водоеме

Во время променада вдоль береговой линии Пехорки одна из жительниц Балашихи зафиксировала на камеру мобильного устройства утку нестандартной наружности. Кадры с пернатым распространил местный телеграм-ресурс «Балашиха Life». Брачный наряд селезня, отличающийся насыщенными оттенками, дополняла выразительная белоснежная кисточка на макушке. Автор наблюдения с иронией предположила, что птица решила утеплиться по случаю возвращения прохладной погоды, вновь достав зимний головной убор.

Версия зоолога о происхождении украшения

Корреспондент издания REGIONS обратился за профессиональным разъяснением к Павлу Айгишеву, зоологу и специалисту по редким представителям фауны. Эксперт категорически отверг принадлежность особи к видам, для которых пышный хохолок является видовым стандартом, таким как хохлатая чернеть. Окрас оперения наблюдаемого селезня полностью соответствует типичной крякве, однако наличие выраженного пучка перьев на затылке указывает на морфологическое отклонение.

Специалист уточнил, что различные породы утиных действительно способны производить совместное потомство. Тем не менее передача хохлатости по наследству при гибридизации случается лишь в исключительно редких эпизодах. По оценке Айгишева, наиболее вероятным объяснением феномена выступает отдаленное межвидовое скрещивание. Обитатель Пехорки мог получить своеобразную «корону» в качестве генетического отголоска от далеких предков, принадлежавших к хохлатой разновидности.

Подобные атавизмы проявляются в дикой природе нечасто, вследствие чего пернатый из Балашихи превратился в локальную достопримечательность. За перемещениями утки в импровизированном головном уборе теперь наблюдают не только энтузиасты-любители, но и представители профессионального сообщества биологов.