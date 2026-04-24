Осьминог на ужин и ледяное море: иркутянка честно рассказала, как провела 17 дней на яхте в Турции за 370 тысяч рублей

Пока большинство туристов штурмуют шведские столы в Анталье, жительница Иркутска решилась на двухнедельную авантюру под парусом. Самостоятельный круиз из Фетхие по Средиземному морю обошелся в 370 тысяч рублей, открыв Турцию с совершенно иной стороны — без толп, но с античными руинами и дорогими ресторанами в бухтах, пишет Южный Федеральный.

Бюджет свободы: сколько стоит яхтенный отдых в 2026 году

Путешествие на двоих продолжительностью две с половиной недели обошлось паре примерно в 370 тысяч рублей. В эту сумму вошел сложный перелет из Иркутска через Москву в Анталью, а также взносы в так называемый «круизный банк».

Распределение расходов (на одного человека):

1000 евро: аренда яхты в Фетхие, закупка продуктов на борт, билеты в музеи и топливо.

Личные расходы: сувениры и дополнительные поездки.

Туристка отметила, что цены на продукты в Турции в 2026 году остаются высокими, однако качество оливок и сыров оправдывает затраты. При этом питьевая вода в стране по-прежнему стоит дешево.

Маршрут по воде и суше: от ликийских гробниц до святых мест

Команда не ограничилась только морем. Арендовав автомобиль Citroen C4 за 40 евро на трое суток, путешественники исследовали материковую часть.

Демре: Осмотр античного города Мира с его знаменитыми скальными гробницами и величественным амфитеатром.

Остров Гемилер: На яхте туристы добрались до руин византийских церквей, где, согласно преданиям, изначально был захоронен Святой Николай.

Бухта Капи Крик: Уникальное место, где за бесплатную стоянку яхты нужно обязательно поужинать в местном ресторане. Ужин из осьминога и баранины из тандыра обошелся в 50 евро с человека.

Контрасты и быт: 18 градусов и культ кошек

Несмотря на статус «морского» путешествия, искупаться удалось лишь однажды — в Долине Бабочек, так как температура воды составляла всего 18°C.

Главным впечатлением для сибиряков стала Турция как страна контрастов. Путешественников поразило соседство величественных античных руин с бесконечными рядами теплиц. Также они отметили культурное разнообразие в одежде местных жителей и повсеместную любовь к кошкам, для которых в Турции созданы все условия.

Мнение экспертов: новый тренд в туризме?

Турпрофи активно обсуждают этот кейс как пример ухода от массового туризма. Несмотря на то что стоимость поездки сопоставима с люксовым отелем, такой формат дает гораздо больше свободы и аутентичных впечатлений. Однако эксперты предупреждают: для подобного трипа нужен либо наемный профессионал, либо, как в случае иркутян, знакомый со шкиперской лицензией, так как управление яхтой требует серьезных навыков.