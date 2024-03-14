Осмотр узкопрофильных врачей прошло более 20 жителей Каширы

Пациенты смогли получить консультации таких врачей, как эндокринолог, стоматолог, уролог, гинеколог и терапевт. Обычные осмотры сопровождались ультразвуковой диагностикой. Специальное медицинское оборудование было привезено специалистами.

В общей сложности врачи осмотрели 23 пациента. Больше всего обращений было к эндокринологу.

«Наша главная задача – обеспечить доступность квалифицированной медицинской помощи для как можно большего числа жителей», - отметил заместитель главного врача Каширской больницы Игорь Наумов.

Подобные выезды специалистов улучшают повышают общий уровень здоровья населения, а также дают возможность всем желающим обращаться к врачам в своем населенном пункте.