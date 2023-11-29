Основам предпринимательства обучились более 100 школьников из Красногорска

Более 100 старшеклассников из подмосковного Красногорска продемонстрировали свои знания в региональной акции «ГИА. Осознанность. Профориентация». Прошло обучающее мероприятие в Московском областном филиале РАНХиГС.

Школьники обучаются в классах по профилю экономики и предпринимательства, поэтому программа им была особенно интересна. С ребятами опытом поделились настоящие профессионалы своего дела.

Например, об особенностях мышления бизнесмена рассказала автор обучающих курсов и программ, предприниматель с пятнадцатилетним стажем Ирина Тимкова. Кроме того, перед собравшимися выступил кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и финансов Московского областного филиала РАНХиГС Дмитрий Полянский.

Еще перед лекцией с напутственными словами к школьникам обратились исполняющий обязанности начальника Управления образования администрации городского округа Красногорск Наталья Татунова и Президент Союза «Красногорской Торгово-промышленной палаты» Сергей Капустин

Отметим, что акция «ГИА. Осознанность. Профориентация» для того, чтобы пробудить в ребятах мотивацию получать новые знания и найти в будущем достойную перспективную работу.