Организатор торгов (Продавец) — ООО «Меридиан», действует на основании ГК № 100095304123100025 от 24.11.2023 г.

Место приема заявок: ЭТП ООО «ИНТЕРВАЛ-ПРО»: https://auction.msk.ru/.

Дата начала приема заявок на участие в торгах — 06.03.2024 г.

Дата окончания приема заявок — 18.03.2024 г.

Дата, время проведения торгов – 20.03.2024 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Форма аукциона — открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Извещение 1. Залог. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги.Задаток 5% от нач. цены:

1.Кв-ра, общ. пл. 68,8 кв. м., к/н: 50:05:0000000:58200, адрес: МО, г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д. 207Б, кв. 208. П.100-М от 21.02.24. Собств.: Рыбакина Л. А. Взыск.: АО «Тинькофф Банк. Цена: 5 608 080,80р.

2.Зем. уч., площадью 1008+/-278 кв.м, к/н: 50:31:0060313:1785; Строение, общ. пл. 143,3 кв.м, к/н: 50:31:0060313:2915. Адрес: МО, г. о. Чехов, СНТ «Снежная Долина», участок 268. П.95-М от 21.02.24. Собств.: Корбан И. С. Взыск.: Митяев С. П. Цена: 3 794 660,80р.

3.Кв-ра, общ. пл. 24,3 кв. м., к/н: 50:10:0010103:3118, адрес: МО, г. Химки, ул. 9 Мая, д. 1, кв. 54. П.72-М от 15.02.24. Собств.: Борзова О. А. Взыск.: ООО «Афанасьевский-7». Цена: 4 016 000,00р.

4.Кв-ра, общ. пл. 44,0 кв. м., к/н: 50:46:0030201:1381, адрес: МО, г. Электросталь, Пионерская, д. 14, кв. 31. П.99-М от 21.02.24. Собств.: Захарова Т. В. Взыск.: ПАО «Совкомбанк». Цена: 1 870 000,00р.

Извещение 2. Залог. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1.Кв-ра, общ. пл. 30,1 кв. м., к/н: 50:15:0010105:349, адрес: МО, г. Балашиха, ул. Терешковой, д. 13, кв. 64. П.41-М от 31.01.24. Собств.: Керимова Д. Х. Взыск.: ПАО Банк ВТБ. Цена: 2 964 800,00р.

2.Кв-ра, Кв-ра, общ. пл. 30,6 кв. м., к/н: 50:29:0000000:23655, адрес: МО, г. Воскресенск, ул. Комсомольская, д. 8, кв. 48. П.36-М от 31.01.24. Собств.: Аксенова Д. Д. Взыск.: ПАО Сбербанк. Цена: 1 652 400,00р.

3.Кв-ра, общ. пл. 25,8 кв. м., к/н: 50:12:0070322:707, адрес: МО, г. Мытищи, д. Пирогово, ул. Ильинского, д. 5, кв. 392. П.69-М от 05.02.24. Собств.: Арсеньев Д. В. Взыск.: АО Банк БЖФ. Цена: 2 720 000,00р.

4.Кв-ра, общ. пл. 36,8 кв. м. к/н: 50:58:0020101:304, адрес: МО, г. Серпухов, ул. Крюкова, д. 6, кв. 84. П.28-М от 31.01.24, Собств.: Шустрова Е. А. Взыск.: АО Тинькофф Банк. Цена: 2 284 265,52р.

5.Кв-ра, общ. пл. 33,1 кв. м., к/н: 50:33:0040146:667, адрес: МО, г. Ступино, ул. Акри, д. 32, кв. 45. П.37-М от 31.01.24. Собств.: Забелин А. И. Взыск.: Вильдянов Э. А. Цена: 1 563 320,00р.

5.Кв-ра, общ. пл. 62,9 кв. м., к/н: 50:13:0000000:69309, адрес: МО, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Строительная, д. 8, кв. 2. П.31-М от 31.01.24. Собств.: Голубев А. С. Взыск.: ПАО Банк ВТБ. Цена: 2 291 600,00р.

6.Кв-ра, общ. пл. 59,1 кв. м., к/н: 50:33:0040133:3061, адрес: МО, г. Ступино, ул. Чайковского, д. 43, кв. 5. П.38-М от 31.01.24. Собств.: Невинная С. Е. Взыск.: ПАО Совкомбанк. Цена: 3 247 850,00р.

7.Кв-ра, общ. пл. 44,5 кв. м., к/н: 50:30:0010102:2644, адрес: МО, г. Егорьевск, мкр. 2-й, д. 37, кв. 65. П.8-М от 26.01.24. Собств.: Ломакин А. В. Взыск.: ООО «НФИ». Цена: 2 253 520,00р.

Место приема заявок: ЭТП «РТС- Тендер»: https://www.rts-tender.ru/

Форма аукциона — открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Извещение 3. Залог. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1.Кв-ра, общ. пл. 43,6 кв. м., к/н: 50:57:0030601:1101, адрес: МО, г. Коломна, ул. Пионерская, д. 54, кв. 171. П.102-М от 21.02.24. Собств.: Ларин А. В. Взыск.: ПАО Банк ВТБ. Цена: 5 628 000,00р.

2.Кв-ра, общ. пл. 36,7 кв. м., к/н: 50:10:0000000:5631, адрес: МО, г. Химки, пр-кт Мира, д. 3, кв. 18. П.98-М от 21.02.24. Собств.: Турченко В. А. Взыск.: ООО «НФИ». Цена: 6 276 800,00р.

Извещение 4. Залог. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1.Кв-ра, общ. пл. 130,2 кв. м., к/н: 50:15:0040601:823, адрес: МО, г. Балашиха, ул. Трубецкая, д. 102, кв. 230. П.45-М от 31.01.24. Собств.: Шишов К. М. Взыск.: ООО СФО Азимут. Цена: 13 722 400,00р.

2.Кв-ра, общ. пл. 43 кв. м., к/н: 50:11:0010417:10345, адрес: МО, г Красногорск, ул. Авангардная, д. 2, кв. 420. П.92-М от 19.02.24. Собств.: Лобашев С. В. Взыск.: ПАО «Совкомбанк». Цена: 7 830 200,00р.

3.Комната, общ. пл. 8,4 кв. м., к/н: 50:20:0000000:292821, адрес: МО, Одинцовский район, пос. Горбольница № 45, д. 3, кв. 14. П.81-М от 19.02.24. Собств.: Малинина Л. П. Взыск.: Стародубцев Д. А. Цена: 542 232,00р.

4.Кв-ра, общ. пл. 51,1 кв. м., к/н: 50:52:0010110:5537, адрес: МО, г. Жуковский, ул. Грищенко, д. 6, кв. 13. П.68-М от 05.02.24. Собств.: Харламова А. В. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 5 935 550,00р.

5.¼ доля зем. уч., общ. пл. 1244 кв. м., к/н: 50:10:0020205:25; Жил. пом. общ. пл. 140,2 кв. м., к/н: 50:10:0020203:381, располож. на 1,2,3 этаже МКД. Адрес: МО, г. Химки, кв-л Вашутино, коттеджный поселок «Серебряные Родники», д. 7, кв. 1. П.27-М от 01.02.24. Собств.: Щелкунова О. В. Взыск.: Сергиенко О. В. Цена: 14 665 050,00р.

6.Кв-ра, общ. пл. 47,5 кв. м., к/н: 50:04:0140603:826, адрес: МО, р-н Дмитровский, д. Насадкино, д. 6, кв. 49. П.11-М от 26.01.24. Собств.: Секерина Ж. М. Взыск.: ПАО Сбербанк. Цена: 1 956 360,00р.

7.Жил. дом, общ. пл. 165,4 кв. м., к/н: 50:04:0230117:493; Зем. уч., общ. пл. 1500 кв. м., к/н: 50:04:0230117:287. Адрес: МО, Дмитровский мун. р-н, гп. Яхрома, д. Филимоново, ул. Солнечная, д. 62. П.12-М от 26.01.24. Собств.: Терентьев И. Е. Взыск.: ПАО Примсоцбанк. Цена: 4 352 000,00р.

8.Жил. дом, общ. пл. 248,8 кв. м. к/н: 50:29:0040405:2243; Зем. уч., общ. пл. 1500 кв. м., к/н: 50:29:0040405:634. Адрес: МО, Воскресенский р-н, д. Елкино, ул. Юбилейная, д. 32А. П.25-М от 26.01.24. Собств: Махмудова А. А. Взыск.: ПАО Сбербанк. Цена: 3 060 359,55р.

9.Кв-ра, общ. пл. 29,5 кв. м., к/н: 50:09:0000000:104081, адрес: МО, г Клин, ул. Мечникова, д. 22, кв. 134. П.5-М от 26.01.24. Собств.: Моршнев А. В. Взыск.: ООО ИЦ Олимп. Цена: 2 347 700,00р.

10. Кв-ра, общ. пл. 42,5 кв. м., к/н: 50:22:0040404:2693, адрес: МО, Люберецкий р-н, рп. Томилино, п. Птицефабрика, д. 5, кв. 42. П.34-М от 31.01.24. Собств.: Лякшева Г. Е. Взыск.: Бедов И. Ю. Цена: 2 975 000,00р.

11.Кв-ра, общ. пл. 76,3 кв. м., к/н: 50:22:0010109:15985, адрес: МО, г. Люберцы, пр-кт Комсомольский, д. 15, кв. 151. П.21-М от 26.01.24. Собств.: Рахимов Х. Взыск.: ПАО Банк ВТБ. Цена: 8 314 515,04р.

12. Дом, общ. пл. 250,9 кв.м, к/н: 50:23:0040227:118; Зем. уч., общ. пл. 1000 +/- 277 кв. м., к/н: 50:23:0040227:58. Адрес: МО, г. о. Раменское, с. Софьино, тер. ДНТ «София», ул. Солнечная, д. 83. П.24-М от 26.01.24. Собств.: Сиреканян Т. Т. Взыск.: ПАО Сбербанк. Цена: 9 939 560,00р.

13. Кв-ра, общ. пл. 52,6 кв. м., к/н: 50:22:0040602:4797, адрес: МО, г. Люберцы, п. Мирный, ул. Академика Северина, д. 7/1, кв. 545. П.19-М от 26.01.24. Собств.: Азимов Д. Г. оглы. Взыск.: ПАО Банк Уралсиб. Цена 5 061 240,00р.

14. Кв-ра, общ. пл. 42,9 кв. м., к/н: 50:22:0010203:7412, адрес: МО, г. Люберцы, ул. Волковская, д. 7А, кв. 19. П.7-М от 26.01.24. Собств.: Миронов А.С., Миронова И. В. Взыск.: АО Банк БЖФ. Цена: 4 154 800,00р.

15. Зем. уч., общ. пл. 7 230 +/- 744 кв. м., к/н: 50:23:0040203:149, адрес: МО, р-н Раменский, сп. Софьинское. П.43-М от 31.01.24. Собств.: Алексанян Т. А. Взыск.: Рысев А. А. Цена: 2 465 000,00р.

16. Кв-ра, общ. пл. 86 кв. м., к/н: 50:20:0010215:4846, адрес: МО, г. п. Одинцово, с. Ромашково, ул. Никольская, д. 2, корп. 2, кв. 103. П.14-М от 26.01.24. Собств.: Бодянская В. А. Взыск.: ПАО Банк ВТБ. Цена: 14 226 280,00р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, http://mos-meridian.ru/ и по адресу: г. Москва, ул. Образцова, д. 14, этаж 2, пом. VIа, тел.: +7 993 911-43-48, e-mail: meridian.mos.obl@yandex.ru.