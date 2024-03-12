Организатор торгов (Продавец) — ООО ГКБ, действует на основании ГК № 100095304123100028 от 24.11.23г.

Дата начала приема заявок– 12.03.2024 г.

Дата окончания приема заявок — 22.03.2024 г.

Дата, время проведения торгов – 25.03.2024 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Форма аукциона — открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается уч-ик, предложивший максимальную цену.

Извещение 2. Залож. арест. недвижимое имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ. пл. 60,8 кв.м, к/н: 50:15:0040502:3771, адрес: МО, г. Балашиха, ул. Реутовская, д. 11, кв. 240. П.95-ГКБ от 16.02.24. Собств.: Жигульская Е.М., Жигульский Д. А. Взыск: Банк ВТБ (ПАО). Цена: 5 871 120,00р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.rts-tender.ru/, http://gosconsburo.ru, и по адресу: г. Москва, 2-й Неопалимовский переулок, д. 11, оф. 2а, ТЕЛ.: +7 925 011-87-77.