Организатор торгов (Продавец) — ООО «Меридиан», действует на основании ГК № 100095304123100025от 24.11.2023 г.

Место приема заявок: ЭТП ООО «ИНТЕРВАЛ-ПРО»: https://auction.msk.ru/.

Дата начала приема заявок на участие в торгах — 14.03.2024 г.

Дата окончания приема заявок — 25.03.2024 г.

Дата, время проведения торгов – 26.03.2024 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Форма аукциона — открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Извещение 1. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Повторные торги. Задаток 5% от начальной цены:

1.Квартира, общ. пл. 42,5 кв. м., к/н: 50:22:0040404:2693, адрес: МО, Люберецкий р-н, рп. Томилино, п. Птицефабрика, д. 5, кв. 42. П.34-М от 31.01.24. Собств.: Лякшева Г. Е. Взыск.: Бедов И. Ю. Цена: 2 975 000,00р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, http://mos-meridian.ru/ и по адресу: г. Москва, ул. Образцова, д. 14, этаж 2, пом. VIа, тел.: +7 993 911-43-48, e-mail: meridian.mos.obl@yandex.ru.