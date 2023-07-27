Основатель обанкротившейся криптобиржи FTX планировал построить бункер на атолле в Науру

Основатель криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид планировал вывести деньги из компании, чтобы купить атолл в Науру и построить там бункер на случай апокалипсиса, выяснила The Washington Post.

Остров, который планировал приобрести криптомиилиардер, малопригоден для жизни. Там почти нет пресной воды, а 90% продуктов питания привозные. Как отмечает издание, это показывает, насколько тесно планы Бэнкмана-Фрида по спасению в судный день связаны с фантазией.

Одна из крупнейших в мире криптобирж FTX рухнула в конце 2022 года. Власти США обвинили Бэнкмана-Фрида в мошенничестве. Выяснилось, что средства компании бесконтрольно тратились на нужды ее руководителей.

31-летний Бэнкман-Фрид по итогам 2022 года занимал 60-е место в списке Forbes с состоянием в $26,5 млрд, а теперь ему грозит тюремное заключение сроком до 115 лет.