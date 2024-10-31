Основатель TikTok с капиталом в $49 млрд стал самым богатым человеком Китая

Основатель TikTok Чжан Имин с капиталом в $49,3 млрд стал самым состоятельным человеком в Китае, сообщило CNN. Эта информация основана на данных исследовательской компании Hurun Inc, известной своим рейтингом богатейших граждан Китая.

В результате этого Чжан заменил на первой строчке Чжуна Шаньшаня, который ранее возглавлял список благодаря своему бизнесу по производству питьевой воды под маркой «Нунфу».

Чжан Имин стал новым лидером после того, как в 2023 году доходы ByteDance, компании, стоящей за TikTok, выросли на 30% и составили $110 млрд, согласно Hurun.

Таким образом, значительный рост финансовых показателей ByteDance стал ключевым фактором, позволившим Чжану занять топовую позицию в этом рейтинге.

Ранее в США обвинили TikTok в причинении вреда детской психике. Генеральные прокуроры 14 американских штатов подали в суд на видеосервис. Среди них генпрокуроры Вашингтона, Иллинойса и Калифорнии. Они считают, что рекомендательная система показа видеороликов вызывает привыкание у юных пользователей. Кроме того, она является ключевой бизнес-моделью китайской компании, которая увеличивает доход с помощью показа таргетированной рекламы.