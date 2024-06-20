Основная часть имущества легендарного модельера Зайцева отойдет супруге его сына

Кутюрье Вячеслав Зайцев ушел из жизни год назад, а недавно не стало его сына - 64-летнего сына Егора Зайцева. Сайт KР.RU рассказал, кому теперь уйдет наследство известного российского модельера.

Егор Зайцев уже получил имущество отца, но являлся единственным сыном с тяжелой болезнью. Долгие годы он боролся с онкологией и предусмотрительно составил завещание. 19 июня Егора Зайцева не стало. Полагают, что все самое ценной отойдет супруге сына легенды моды — Екатерина Ромашкина.

«Егор много лет счастлив с Екатериной и его семья – она и дочь Настя. О чем всем известно. Понятно, что и Маруся что-то получит. Сомнительно, чтобы ей доверили управлять гигантом Домом моды — там только по слухам все плохо… Долги есть — но и прибыль приличная», — отметили собеседники КП.

В наследство Зайцева входит особнячок модельера в 70 км от Москвы, а также квартира маэстро в Париже. Есть также квартира, где проживал Егор, но она давно переписана на супругу.

Полагают, что также наследие Зайцева и его недвижимость может получить мама Егора, Марина. Так или иначе, точной информации по передаче наследства нет.

Ранее сообщалось, что Роберто Кавалли умер на 84-м году жизни.