«Особая покровительница»: выяснилось, зачем нужно молиться Матроне

Недавно на территорию Крыма прибыл ковчег с частицей мощей святой праведной блаженной Матроны Московской, об этом сообщила Симферопольская и Крымская епархия . О том, кому необходимо сходить к мощам, рассказал протоиерей РПЦ Константин Харитонов.

Матрона Московская покровительствует тем, кто оказался в тяжелых жизненных обстоятельствах, столкнулся с болезнями и даже обыденными трудностями.

«Святой блаженной Матроне молятся во всех житейских нуждах. Она особая покровительница современного человека, которая жила близко к нашему времени. Господь даровал всем нам ее как молитвенницу за многих», — рассказал священник корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Кроме того, посетить храмы, в которых побывают мощи святой блаженной, рекомендуется тем, кто ранее был далек от Бога — не посещал храмы или относился к православию поверхностно.

«Сейчас люди сложно идут в храм, не живут церковной жизнью, поэтому скорбей много. Но Господь не оставил нас, а послал нам такую помощницу — Матрону. Поэтому первые свои шаги в храм люди начинают с молитв к этой святой. А ее молитва помогает многим и во всем», — подчеркнул протоиерей.

Ранее священник рассказал, кому нужно ехать к мощам Георгия Победоносца.