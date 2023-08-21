Воины и фермеры: священник рассказал, кому нужно ехать к мощам известного великомученика

Ковчег с мощами святого Георгия Победоносца прибыл во Владимир, о чем сообщила Владимирская епархия РПЦ . Позже он продолжит «путешествие» по России. Протоиерей Константин Харитонов рассказал, кому особенно нужно попасть к мощам великомученика, дабы получить его помощь или покровительство.

Собеседник пояснил, что перед мощами Георгия Победоносца, который является покровителем воинов и борцов за справедливость, сейчас совершается сугубая молитва об Отечестве и русских бойцах. Поэтому в первую очередь посетить богослужение в храме, где находятся мощи, нужно участникам СВО и их семьям.

«Георгий Победоносец — великий святой, поэтому к нему на Руси всегда обращались в различных нуждах. Особенно молятся ему воины и их родные», — отметил священник в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Однако не только участникам боевых действий способен помочь Георгий Победоносец. Просить его о помощи стоит всем православным гражданам, а в особенности — фермерам.

«Также ему всегда молились земледельцы о сохранении домашней скотины. Все, кто нуждается в защите и помощи, тоже всегда шли к святому Георгию Победоносцу», — отметил протоиерей Харитонов.

Ранее Московская патриархия заявила об особом контроле над ситуацией с «освящением» памятника Сталину.