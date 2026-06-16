Особняк 1905 года в Замоскворечье за 685 миллионов: что внутри и почему это самая дорогая усадьба России

В Москве на рынок недвижимости выставили самую дорогую историческую усадьбу в России. Как сообщает ТАСС , здание 1905 года постройки в Замоскворечье площадью 723,4 квадратных метра продается за 684,9 миллиона рублей.

Особняк расположен на отдельном участке в 2,4 сотки. Внутри сделан дорогой ремонт и установлена современная система вентиляции, однако дом не газифицирован. Здание можно использовать как для проживания, так и под офис.