Особое внимание уделяем теме специальной военной операции: о работе местного отделения «Молодая гвардия Единой России»

Во время мероприятия руководитель отделения Николай Покорский представил презентацию и рассказал о деятельности организации за пять месяцев своей работы. Ребята помогали нуждающимся, проводили мастер-классы и субботники. Особое внимание уделяли теме специальной военной операции: отвозили грузы на освобожденные территории, передавали необходимые вещи военным.

Конференцию посетили почетные гости: Глава городского округа Электросталь Инна Юрьевна Волкова, депутат Московской областной думы Линара Раимовна Самединова, руководитель «Молодой Гвардии Единой России» Московской области Диана Михайловна Алумянц и председатель Совета депутатов городского округа Электросталь Олег Иванович Мироничев.

Во время мероприятия обсудили работу организации на грядущий год. Участники выделили главные даты следующего года и возможности организации мероприятий. Также состоялось переизбрание руководителя местного отделения «Молодой Гвардии Единой России», единогласным решением этот пост будет и дальше занимать Николай Покорский.