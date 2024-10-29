Особое внимание уделяем теме специальной военной операции: о работе местного отделения «Молодая гвардия Единой России»
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Электросталь]
В городском округе Электросталь в Молодежном центре прошла отчетно-выборная конференция электростальского штаба «Молодой Гвардии Единой России».
Во время мероприятия руководитель отделения Николай Покорский представил презентацию и рассказал о деятельности организации за пять месяцев своей работы. Ребята помогали нуждающимся, проводили мастер-классы и субботники. Особое внимание уделяли теме специальной военной операции: отвозили грузы на освобожденные территории, передавали необходимые вещи военным.
Конференцию посетили почетные гости: Глава городского округа Электросталь Инна Юрьевна Волкова, депутат Московской областной думы Линара Раимовна Самединова, руководитель «Молодой Гвардии Единой России» Московской области Диана Михайловна Алумянц и председатель Совета депутатов городского округа Электросталь Олег Иванович Мироничев.
Во время мероприятия обсудили работу организации на грядущий год. Участники выделили главные даты следующего года и возможности организации мероприятий. Также состоялось переизбрание руководителя местного отделения «Молодой Гвардии Единой России», единогласным решением этот пост будет и дальше занимать Николай Покорский.
«Присутствие почетных гостей, таких как Глава г.о. Электросталь и депутат Московской областной думы, подчеркивает важность нашей работы и доверие к молодому поколению. Мы полны решимости продолжать активно участвовать в политической жизни и отстаивать интересы молодежи. Хочу поблагодарить всех участников конференции за их активность. Вместе мы сможем добиться многого и внести положительные изменения в наше общество!», — прокомментировал руководитель местного отделения Николай Покорский.