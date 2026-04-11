«Остаются дольше — и грабят». Губернатор Бали объяснил всплеск преступности среди туристов
Туристы, приезжающие на Бали, иногда идут на преступления из-за нехватки средств в поездке — такое заявление сделал губернатор острова И Ваян Костер в интервью РИА Новости.
В разговоре с журналистами чиновник подчеркнул, что некоторые гости острова преследуют не только цели отдыха.
«Некоторые совершают преступления, потому что у них не хватает денег. Денег хватает только на неделю на Бали. Но они остаются дольше — на две, три недели. В итоге деньги заканчиваются, и они начинают совершать недопустимые действия. Доходит даже до преступлений», - посетовал Костер.
